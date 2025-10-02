Администрация Трампа отменила финансирование климатических проектов на $8 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа отменила финансирование связанных с климатом проектов в размере около $8 млрд в преимущественно контролируемых демократами штатах, заявил директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут.

Эти средства были бы использованы для финансирования "климатической повестки левых", написал он в соцсети X, также употребив слова "Новая зеленая афера" (Green New Scam, вероятная отсылка к Green New Deal - предложенному демократами пакету законов в сфере климата - ИФ).

Ранее Воут сообщил о заморозке финансирования отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке на $18 млрд из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

В среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 по московскому) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.