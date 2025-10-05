Поиск

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, взявшие на себя обязательства по добровольному ограничению добычи, близки к согласованию ее увеличения в ноябре на 137 тыс. б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Таким образом, потенциальный шаг наращивания может быть эквивалентен тому, что был принят на октябрь.

Ранее в пятницу источники агентства писали, что позиции сопредседателей альянса - Саудовской Аравии и России - разошлись. В частности, королевство выступает за более ускоренное увеличение добычи, РФ - за более сдержанную политику.

Окончательное решение будет принято непосредственно на онлайн-встрече участников альянса, начало которой запланировано на 14:00 МСК.

В начале сентября восемь стран-добровольцев ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман) приняли решение выводить на рынок ранее принятые до конца 2026 года ограничения по добыче в 1,65 млн б/с. С октября общая квота альянса была увеличена на 137 тыс. б/с. С учетом графика компенсации ранее недосокращенных объемов фактическое увеличение к сентябрю может составить 166 тыс. б/с.

ОПЕК
