Минфин предложил увеличить страховку для детской программы долгосрочных сбережений до 4 млн руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU -- Минфин РФ предлагает повысить планку по сумме средств, которые будут застрахованы государством по детскому продукту в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), до 4 млн рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы надеемся, что сможем проработать отдельное софинансирование для такого продукта ПДС. И также обсуждаем с коллегами из Центрального банка, чтобы для такого продукта сделать дополнительные гарантии сохранности со стороны государства, то есть выше, чем 2,8 млн рублей. Мы бы предложили эту планку поднять как минимум до 4 млн рублей", - сказал Чебесков в ходе "Финополиса".

По его словам, на данный момент в рамках программы долгосрочных сбережений заключено 7,4 млн договоров на сумму порядка 512 млрд рублей.

Ранее Чебесков говорил, что детская ПДС может быть запущена до конца 2025 года.

Минфин вместе с ЦБ начали готовить специальную линейку семейных инвестиционных инструментов с налоговым вычетом в 1 млн рублей в конце 2024 года. Планируется, что помимо ПДС в линейке будут страховой продукт и ИИС.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

