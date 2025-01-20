Объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 2024 г. составил около 216 млрд руб.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Граждане по итогам 2024 года заключили 2,9 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем вложений с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений составил около 216 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что объем привлеченных средств в эту программу в 2024 году может составить порядка 220 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год установлен на уровне 250 млрд рублей, в 2026 году он должен составить не менее 1% ВВП.