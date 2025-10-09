Поиск

Минпромторгу поручили внести проект плана развития РЗМ в кабмин до конца ноября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект плана по развитию российской отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ), до конца ноября 2025 года документ должен быть согласован и внесен на рассмотрение правительства. Такое поручение дал министерству первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания по развитию отрасли РЗМ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В план войдут блоки по нормативно-правовому регулированию, мерам господдержки и защите внутреннего рынка, международному сотрудничеству и расширению рынков сбыта продукции, а также привлечению иностранных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.

Развитие отрасли РЗМ предполагается вести в трех основных направлениях: горнодобывающий передел, металлургический передел, а также обрабатывающий передел и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

План развития РЗМ будет синхронизирован с отраслевым федеральным проектом. Согласно опубликованному к первому чтению проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, федпроект по РЗМ в ближайшие три года планируется профинансировать на 3,85 млрд рублей. В 2026 году затраты по проекту запланированы в объеме 1,07 млрд рублей, в 2027 году - 1,08 млрд рублей, в 2028-м - 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на субсидии российским производителям товарной продукции РЗМ на возмещение недополученных доходов, связанных со скидками для покупателей.

В совещании по развитию отрасли РЗМ помимо Минпромторга принимали участие представители Минприроды, Минфина, Минэкономразвития, Роснедр, а также крупнейших производителей и отраслевых организаций. Отмечается, что участники совещания обсудили "текущее состояние и развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, а также реализацию приоритетных инвестиционных проектов".

Денис Мантуров Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });