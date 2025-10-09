Минпромторгу поручили внести проект плана развития РЗМ в кабмин до конца ноября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект плана по развитию российской отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ), до конца ноября 2025 года документ должен быть согласован и внесен на рассмотрение правительства. Такое поручение дал министерству первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания по развитию отрасли РЗМ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В план войдут блоки по нормативно-правовому регулированию, мерам господдержки и защите внутреннего рынка, международному сотрудничеству и расширению рынков сбыта продукции, а также привлечению иностранных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.

Развитие отрасли РЗМ предполагается вести в трех основных направлениях: горнодобывающий передел, металлургический передел, а также обрабатывающий передел и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

План развития РЗМ будет синхронизирован с отраслевым федеральным проектом. Согласно опубликованному к первому чтению проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, федпроект по РЗМ в ближайшие три года планируется профинансировать на 3,85 млрд рублей. В 2026 году затраты по проекту запланированы в объеме 1,07 млрд рублей, в 2027 году - 1,08 млрд рублей, в 2028-м - 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на субсидии российским производителям товарной продукции РЗМ на возмещение недополученных доходов, связанных со скидками для покупателей.

В совещании по развитию отрасли РЗМ помимо Минпромторга принимали участие представители Минприроды, Минфина, Минэкономразвития, Роснедр, а также крупнейших производителей и отраслевых организаций. Отмечается, что участники совещания обсудили "текущее состояние и развитие отрасли редких и редкоземельных металлов, а также реализацию приоритетных инвестиционных проектов".