Т-Банк оценил в 2025 году прямой экономический эффект от ИИ в десятки миллиардов рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Альянс в сфере ИИ работает над созданием методики расчета эффектов от внедрения искусственного интеллекта, по этой методике экономия для Т-Банка по году оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, заявил "Интерфаксу" вице-президент, директор по продукту и технологиям банка Константин Маркелов.

"Согласно этой методике у нас в этом году получается несколько десятков миллиардов рублей прямого эффекта от внедрения ИИ в операционные процессы. А при масштабировании на всю выручку группы "Т-Технологии" экономия может быть ещё более значительной. Эффекты сегодняшнего дня заключаются в оптимизации операционных процессов, кредитах и в антифрод-решениях. То есть мы усилили скоринговые модели, лучше выдаем кредиты, поэтому больше клиентов получает кредит, и мы точнее принимаем решение. Вот это три основных слагаемых", - сказал Маркелов.

"На самом деле слагаемых сильно больше. Если посчитать их все, просто не для всех показателей готова методика, если посчитать их все, то цифра гарантировано будет еще выше", - добавил он.

По его словам, компания ожидает, что методика для подсчета эффекта от ИИ станет отраслевым стандартом для финансового рынка и ее будут использовать в том числе Сбер, ВТБ и Альфа-банк, что позволит рынку одинаково сравниваться относительно показателей, например, капитала или прибыли.

"Я думаю, мы посчитаем этот прогноз (эффекта от ИИ на 2026 год - ИФ) относительно нашего капитала. И я думаю, в следующем году мы будем эту цифру поднимать относительно капитала, то есть видим, что эффекты растут", - сказал директор по продукту и технологиям Т-Банка.

"Но еще очень важно, что методика будет уточняться, и появятся новые эффекты, которые мы начнем считать. Опять же, будут эффекты от создания новых продуктов, масштабирование которых планируется в 2026 году", - добавил он.