Рост инвестактивности в III квартале 2025 г. стал минимальным с III квартала 2022 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рост инвестиционной активности компаний в третьем квартале 2025 года продолжался, но его темп был минимальным с третьего квартала 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий.

Темп роста инвестиций, согласно ожиданиям бизнеса, в IV квартале 2025 года сохранится на уровне III квартала.

Рост инвестиционной активности в III квартале наиболее сильно замедлился в добыче полезных ископаемых. Увеличение этого показателя, наоборот, ускорилось в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и электроэнергетике.

"Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, в большей мере возросло влияние неопределенности экономической ситуации, ограничений по объему собственных средств для финансирования инвестиций, а также сдержанного спроса на продукцию предприятий", - отмечает ЦБ.

Банк России также обращает внимание на некоторое увеличение по сравнению с предыдущими двумя кварталами ограничивающего влияния налогового законодательства в области инвестиций и механизма получения кредитов на инвестиционные цели. При этом стоимость кредитов находится только на четвертом месте в перечне сдерживающих факторов, подчеркивает ЦБ.

Максимальные оценки ожидаемой на IV квартал инвестиционной активности - у предприятий электроэнергетики и водоснабжения, а минимальные - у предприятий торговли автотранспортными средствами, где четыре квартала подряд наблюдается снижение инвестиций.

В третьем квартале, согласно опросу предприятий, снизилась оценка загрузки производственных мощностей. Уменьшение этого показателя отмечалось почти во всех отраслях, особенно в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, выпускающих товары инвестиционного и промежуточного назначения. Вместе с тем в ряде отраслей загрузка мощностей выросла, наиболее заметно - у предприятий торговли автотранспортом, незначительно - в розничной торговле, сфере услуг, электроэнергетике и водоснабжении.

