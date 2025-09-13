Поиск

США призвали G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны "большой семерки" присоединиться к США в введении пошлин в отношении государств, закупающих нефть у России, сообщил американский Минфин.

В ходе телефонного разговора с министрами финансов стран "большой семерки" Бессент "повторил призыв президента Трампа к нашим партнерам: если они действительно намерены положить конец войне на Украине, им следует присоединиться к Соединенным Штатам и ввести пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть", говорится в сообщении.

Бессент заявил, что "благодаря смелому руководству президента Трампа Соединенные Штаты уже предприняли решительные действия против покупателей российской нефти" и выразил надежду, что G7 "присоединиться к нам в решительных действиях в этот критический момент".

Бессент и принимавший участие в беседе торговый представитель США Джеймисон Григ приветствовали обязательства стран "семерки" "усилить санкционные давление и изучить возможность использования заблокированных российских государственных активов для дальнейшего укрепления обороны Украины", говорится в сообщении американского Минфина.

В заявлении министров финансов G7 по итогам состоявшейся встречи, говорится, в частности, что они договорились ускорить решение вопроса об использовании замороженных российских активов "для финансирования обороны Украины" и обсудили "широкий спектр возможных экономических мер по усилению давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как пошлины, в отношении тех, кто способствует военным усилиям России".

Как сообщалось, Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на импорт из Индии с целью добиться отказа Дели от закупок российской нефти.

В то же время Вашингтон пока воздерживается от аналогичных мер в отношении Китая, пытаясь соблюдать достигнутое торговое перемирие с Пекином.

Министерство коммерции КНР сообщило накануне, что вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн в Мадриде проведет переговоры с американской стороной "по экономическим и торговым вопросам, таким как односторонние тарифные меры США и злоупотребление экспортным контролем".

