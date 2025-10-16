Поиск

TSMC в III квартале увеличила чистую прибыль на 39% до рекорда

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 39,1% относительно того же периода прошлого года - до 452,3 млрд новых тайваньских долларов ($14,8 млрд), сообщается в отчетности.

Это является рекордом, причем рост прибыли двухзначными темпами был зафиксирован по итогам шестого квартала подряд, отмечают американские СМИ. Средний прогноз аналитиков для прибыли составлял 417,7 млн долларов, по данным LSEG SmartEstimate.

На прошлой неделе TSMC сообщала о том, что выручка в июле-сентябре выросла на 30,3% до 989,92 млрд долларов.

Компания в четверг заявила также, что планирует в 2025 году направить на расширение и улучшение производственных мощностей не менее $40 млрд, тогда как ранее планировалось не менее $38 млрд.

TSMC прогнозирует, что рост выручки по итогам текущего года составит около 35% против ранее ожидавшихся 30%.

Котировки акций TSMC по итогам торгов в четверг выросли на 1,4%. Капитализация компании с начала текущего года подскочила более чем на 38% (до 38 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 20%.

TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
