Рост ВВП Китая в IV квартале замедлился до 4,5%, минимума за три года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экономика Китая в четвертом квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления.

Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1%). В третьем квартале показатель увеличился на 1,1% в поквартальном сравнении.

Промышленное производство в Китае в декабре 2025 года увеличилось на 5,2% в годовом выражении.

Рост ускорился по сравнению с 4,8% в ноябре и был максимальным с сентября. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 5,7%, в горнодобывающей отрасли - на 5,4%, в нефтегазовой - на 3,7%. Выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования увеличился на 11,8%, автомобилей - на 8,3%, химической продукции - на 8%, текстильной продукции - на 3,7%, продуктов питания - на 3,2%.

В целом подъем был зафиксирован в 33 из 41 отрасли.

По итогам всего прошедшего года промпроизводство в Китае повысилось на 5,9%.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это минимальный прирост с декабря 2022 года. В ноябре показатель поднялся на 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение розничных продаж в декабре на 1,2%.

Продажи продуктов питания выросли на 3,9%, одежды, обуви и текстиля - на 0,6%, коммуникационного оборудования подскочили на 20,9%. При этом продажи нефтепродуктов сократились на 11%, автомобилей - на 5%, бытовой техники и электроники - на 18,7%.

По итогам 2025 года в целом розничные продажи повысились на 3,7%.

Инвестиции в основные активы в минувшем году упали на 3,8%, что является первым годовым снижением с 1989 года. Инвестиции в недвижимость сократились на 17,2%, в инфраструктуру - на 2,2%, в перерабатывающую промышленность выросли на 0,6%.

Безработица в Китае в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 5,1%. Эксперты в среднем прогнозировали ее рост до 5,2%. В целом в минувшем году безработица составила 5,2%.