Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по Москве составляет $84,64 за баррель, что на $0,77 (0,9%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты поднялись в цене на $4,01 (4,93%) до $85,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,98 (1,21%) до $80,03 за баррель. По итогам торгов четверга их стоимость увеличилась на $6,35 (8,51%) до $81,01 за баррель, максимума с июля 2024 года.

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI – более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Военные действия в ближневосточном регионе продолжаются уже седьмой день, что привело к нарушению поставок нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался закрытым для коммерческого судоходства.

Аналитик IG Тони Сикомор рекомендует рассматривать движение цен на нефть за последние дни в более широкой перспективе. "Хотя цены в этом месяце и подскочили почти на 20%, они всего на $3,4 превышают средний уровень за последние четыре года", - написал он.

Снижению котировок в пятницу способствует заявление Минфина США, который разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море.

"Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - написал министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

Трейдеры также оценивают сообщения СМИ о том, что в правительстве США рассматривают ряд мер, направленных на сдерживание подъема нефтяных цен. Агентство Reuters написало со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, что эти меры могут включать операции на рынке фьючерсов.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Тегеран хочет заключить соглашение с Вашингтоном, но опоздал с этим намерением.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США. Американский президент вновь подчеркнул, что операция против Ирана "значительно опережает график".

Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран стремится к переговорам.

"У нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами. Знаете, особенно с этой администрацией, - сказал он в интервью NBC News. - Мы дважды вели переговоры в прошлом году и в этом, а затем посреди переговоров они атаковали нас".