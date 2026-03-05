Поиск

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) выпустило бессрочную лицензию на сделки с германскими дочерними структурами "Роснефти", сообщило ведомство.

Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29 апреля 2026 года.

Согласно документу, речь идет о Rosneft Deutschland GmbH (RN Germany) или RN Refining & Marketing GmbH (RN Refining & Marketing) или любом юридическом лице, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более.

Ранее Великобритания также внесла "Роснефть" в санкционный лист, но выпустило генеральную лицензию, разрешающую проводить операции с Rosneft Deutschland GmbH, RN Refining & Marketing GmbH и их дочерними структурами до 22 октября 2027 года.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Таким образом Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах. Российская компания была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в ФРГ, являясь акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год. На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей.

Правительство Германии объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине и введенных санкций, которые затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти из РФ. "Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

В сентябре 2025 года Германия в шестой раз продлила доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти". Новый срок внешнего управления был обозначен 10 марта 2026 года. Между тем, 20 февраля текущего года Европейская комиссия одобрила приобретение Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWE) единоличного контроля над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M).

