ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора.

Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие не более $10 тыс. (или эквивалент этой суммы в евро), независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридическим лицам - нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Юрлица - резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы. На другие валюты ограничений нет.

ЦБ РФ Банк России
