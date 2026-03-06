Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

Фото: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цена на нефть марки Brent достигла максимума с 5 июля 2024 года, восстановившись после снижения в начале торгов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:54 по московскому времени составляет $87,21 за баррель, что на $1,8 (2,11%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются на $3,52 (4,35%), до $84,53 за баррель.

