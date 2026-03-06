Поиск

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Вывоз россиян из третьих стран может занять полторы-две недели, считают в РСТ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вывоз всех авиапассажиров, застрявших в ОАЭ и Омане из-за обострения военного конфликта в регионе, планируется раньше, чем ожидалось - до конца текущей недели, сообщил российский Минтранс.

"Авиакомпаниям удается выполнять в сутки даже больше рейсов, чем было запланировано (...) Выполнить весь план-график полетов собираются уже до конца этой недели (ранее планировали до 14 марта включительно)", - сказано в сообщении ведомства.

С начала недели российские и зарубежные авиакомпании вывезли в Россию почти 21 тысячу пассажиров, совершив 105 рейсов. Из них 97 выполнено из аэропортов ОАЭ в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь - из Омана.

На пятницу 6 марта запланировано 34 вылета с 7,7 тысячами пассажиров. На каждый из них перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами.

Вывоз туристов из ОАЭ займет еще несколько дней, вывоз застрявших в третьих странах может занять полторы-две недели, сообщил на VIII конгрессе турагентов соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов.

"Последние пару дней, особенно вчера, у нас появился оптимизм. Из эмиратов в ближайшие несколько дней всех вывезут. Уже, наверное, где-то две трети вывезено оттуда. Чуть хуже ситуация с Бахрейном, их вывозят через Саудовскую Аравию, в Катаре не так много туристов остается. Самая, конечно, долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в отдаленных третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, которые летели через Ближний Восток, потому что туда не так быстро, насколько я понимаю, прилетят самолеты", - сказал он.

"А если мы говорим про острова и Азию, то там, наверное, все-таки еще недели полторы-две займет вывоз. Это будут либо какие-то дорогостоящие варианты, связанные с иностранными авиакомпаниями, либо, может быть, будут какие-то консолидированные рейсы на некоторых направлениях. Но мы прошли с вами через ковид, когда вывозили всех отовсюду. Тут хотя бы мы возим, так сказать, меньшее количество людей из одного региона только, поэтому, я думаю, что мы с этим справимся", - подытожил он.

В свободной продаже российских перевозчиков начали появляться билеты на ближайшие дни по направлению из стран Ближнего Востока в Россию. Они предназначены для пассажиров, готовых вылететь раньше запланированных изначально дат, отметили в Минтрансе. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта.

По-прежнему остается закрытым воздушное пространство шести государств: Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт. Все полеты выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Минтранс ОАЭ Оман Дмитрий Арутюнов РСТ
