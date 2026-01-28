Шувалов заявил, что пополнение капитала за счет ФНБ позволит ВЭБу обслуживать портфель в полном объеме

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пополнение капитала за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволит ВЭБу обслуживать существующий портфель в полном объеме, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мишустин напомнил, что недавно капитал госкорпорации был увеличен на 180 млрд рублей.

"Закончили 2025 год с объёмом капитала 1,5 трлн рублей и с бизнесом почти 10 трлн. Достаточность капитала на 1 января 2026 года составляет 16%. Действительно, правительство приняло решение о пополнении нашего капитала за счёт средств ФНБ. Это позволит нам существующий портфель обслуживать в полном объёме", - рассказал Шувалов.

Объем сделок, по которым ВЭБом приняты обязательства, но пока еще не выданы ни гарантии, ни финансовые средства, составляет 1,7 трлн рублей, сообщил он. "У нас ресурсы для обслуживания этих обязательств есть в полном объёме. Мы эту модель выработали вместе с правительством. Это взаимодействие с коммерческими банками. Объём финансирования по сделкам от ВЭБ.РФ, как мы стремимся, должен быть минимальным. И только в таком объёме, чтобы запустить "Фабрику проектного финансирования" или синдикат в любой его форме", - сказал Шувалов.

Глава госкорпорации напомнил, что при участии ВЭБа запущены или запускаются два десятка аэропортов. "И для того, чтобы такой аэропорт был построен и модернизирован, необходимо использовать "Фабрику проектного финансирования". Вы знаете, что министерство финансов в нынешних условиях, особенно в условиях 2025 года, то есть кредитного охлаждения, нас всегда сдерживает от принятия новых кредитных обязательств. Однако по вопросам модернизации аэропортов подписываются новые и новые решения", - отметил Шувалов.

По словам председателя госкорпорации, группа ВЭБа в текущем году продолжит оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

"Цель на 2026 год - чтобы ВЭБ.РФ вместе с Корпорацией МСП в совокупности с ФРП и другими нашими организациями через гарантийный механизм и кредитный, совместно также с коммерческими банками, поддержали проектов на 1 трлн рублей", - сказал Шувалов.

По его словам, сейчас ВЭБ обсуждает с Корпорацией МСП программу адаптации на фоне новых налоговых решений. "Задача, которую мы для себя видим, - сделать так, чтобы малый и средний бизнес, достаточно гибкий и быстро реагирующий на изменения, пережил все эти сложности. Мы будем работать вместе с правительством, с Федеральной налоговой службой и уверены, что при грамотных мерах поддержки и при административном сопровождении вот этот период адаптации мы пройдём достойно", - отметил Шувалов.