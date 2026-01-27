Поиск

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо главы Минфина.

Министерство предлагает снять запрет на онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Основным элементом модели должен стать единый оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства. Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей, которые оператор должен будет отчислять ежемесячно. Это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год согласно оценке Минфина, которую приводит "Ъ".

Администрирование нового налога предлагается возложить на публично-правовую компанию (ППК) "Единый регулятор азартных игр". Также Минфин настаивает на возрастном ограничении не ниже 21 года и наделении оператора и регулятора функциями по профилактике игровой зависимости. Параллельно предлагается усилить блокировку нелегальных сайтов и финансовых переводов в их пользу.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы. Объем этого рынка в 2024 году Минфин оценивал в 1,7 трлн руб., тогда как оборот нелегального сегмента онлайн-казино превышает 3 трлн руб. ежегодно. Легальные казино действуют лишь в специальных игорных зонах - в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

