Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти в среду, обновляя исторические максимумы.

К 11:56 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 4%, до $5326,5 за унцию. Только с начала этого года драгметалл подорожал на 22%.

Фьючерсы на серебро дорожают на 7,5%, до $113,9 за унцию, на платину - на 5,5%, до $2676 за унцию.

Поддержку драгметаллам оказывают ослабление доллара и усиление геополитической напряженности.

Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, за последние пять дней потерял 2,6%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен падением доллара и считает его не слишком серьезным.

"Цены на золото растут в очень сильной обратной корреляции с долларом после ответа Трампа на вопрос про доллар, который показал, что в Белом доме есть консенсус относительно дальнейшего ослабления курса американской валюты", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.

