Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. закроет продовольственные магазины Amazon Fresh и автоматизированные магазины шаговой доступности Amazon Go, говорится в ее блоге.

Компания сосредоточится на доставке онлайн-заказов на продукты питания и расширении более премиальной сети Whole Foods Market, ориентированной на натуральные продукты. Некоторые из закрывающихся точек будут преобразованы в ее магазины.

Amazon планирует в ближайшие несколько лет открыть более 100 новых магазинов Whole Foods. Она купила эту сеть в 2017 году примерно за $13,5 млрд.

"Мы видели воодушевляющие сигналы в физических продовольственных магазинах под брендом Amazon, но пока не создали по-настоящему особенного потребительского опыта с правильной экономической моделью, необходимой для масштабного расширения", - отметила компания.

Она экспериментирует с офлайн-торговлей более десяти лет и ранее уже закрыла десятки брендированных магазинов и свыше половины магазинов Amazon Go, где предусмотрена электронная оплата без очередей.

Новая сеть Amazon Fresh вначале столкнулась с трудностями, но после проведенной ревизии работала над открытием новых магазинов, писала The Wall Street Journal на прошлой неделе.

Amazon тогда же сообщила о намерении открыть недалеко от Чикаго свой крупнейший розничный магазин, который будет сопоставим по площади с двумя магазинами Target. По данным источников WSJ, компания хочет открыть в США и другие магазины формата big box.

27 января Amazon также заявила о планах расширить в 2026 году географию сервиса доставки продуктов в день заказа, который уже доступен более чем в 5 тысячах американских городов.