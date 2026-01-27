"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает варианты докапитализации АО "Почта России" для снижения его долга, сообщил в комитете Совета Федерации по экономической политике гендиректор компании Михаил Волков.

По его словам, сейчас на площадке правительства рассматривается пакет мер и инициатив, направленных на развитие "Почты России". В том числе обсуждаются пути решения вопроса с ранее накопленными долгами компании.

"Несмотря на то что за счет повышения внутренней эффективности нам удалось серьезно сократить долг, но при этом, с учетом особенно роста ключевой ставки, компания более 20 млрд рублей в год тратит только на обслуживание долга. Это те деньги, которые мы могли бы направить на повышение заработных плат, на ремонт, модернизацию наших отделений, инфраструктуры, основных средств", - сказал он.

"Поэтому сейчас также рассматриваются различные варианты докапитализации компании для того, чтобы постепенно снижать долговую нагрузку. На сегодняшний день под председательством (вице-премьера - ИФ) Дмитрия Юрьевича Григоренко на площадке правительства идет предметное обсуждение всех этих решений. Я очень надеюсь, что уже в 2026 году все эти решения будут приняты", - добавил Волков.

По его оценке, за последние три года "Почте России" удалось сократить издержки более чем на 17 млрд рублей (без учета инфляции).

АО "Почта России" на 100% принадлежит государству.

В ноябре 2025 года совет директоров компании принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения 16 млн дополнительных обыкновенных акций по цене 1 тысяча рублей за бумагу. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества.

Как сказано в отчетности компании за девять месяцев 2025 года, уставный капитал АО "Почта России" составляет 94,3 млрд рублей, он разделен на 94 279 394 обыкновенные акции номиналом 1 тысяча рублей.

Таким образом, в случае размещения допэмиссии уставный капитал увеличится до 110,3 млрд рублей.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Насчитывает свыше 38 тыс. отделений. Единственным акционером АО "Почта России" является государство в лице Росимущества.

По итогам девяти месяцев 2025 года выручка "Почты России" составила 158,1 млрд рублей, сократившись на 1,7% год к году. Чистый убыток снизился на 4% - до почти 9 млрд рублей.