Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Банк ВТБ отмечает рекордный рост интереса клиентов к серебру: количество обезличенных металлических счетов (ОМС) с серебром в банке по итогам 2025 года выросло на 36%, а объем драгметалла на таких счетах увеличился на 51%, сообщает банк.

"Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов для диверсификации портфеля", - отмечает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

За 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%.