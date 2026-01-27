Поиск

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суточные поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения "Газпрома" 25 января снова обновили исторический рекорд, сообщила компания. Предыдущий рекорд был установлен днем раньше - 24 января.

"25 января "Газпром" обновил достигнутый днем ранее исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения. Российским потребителям поставлено 1839,6 млн куб. м газа. Предыдущий суточный максимум составил 1829,9 млн куб. м газа", - пишут газовики.

Специалисты отмечают, что рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 25 января - минус 18,7 градусов Цельсия.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, заверили в компании.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

В тот же день Москва и Татарстан обновили суточные рекорды использования газа на фоне сильных морозов.

ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщило, что в связи с установившимся в январе периодом холодной погоды в Центральном федеральном округе существенно нарастило объемы поставок газа конечным потребителям в зоне своей производственной ответственности, и, в частности, в Москве. Суточное потребление газа, зафиксированное 25 января в столице, составило 177 млн. куб. м, что является рекордным показателем объема газа, отпущенного потребителям. Пиковое газопотребление зимы 2024 года (5 января) составило 174 млн. куб. м, 2025 года (24 декабря) - 154 млн. куб. м.

ООО "Газпром трансгаз Казань" сообщило, что 25 января поставило в Татарстан рекордные за всю историю 87,9 млн кубометров газа за сутки. В том числе 19,1 млн куб. м топлива было направлено для обогрева домов, больниц и школ, на поддержание бесперебойной работы заводов и электростанций пришлось 68,8 млн куб. м.

Газпром Москва Татарстан
