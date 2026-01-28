Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Kia Corp. в 2025 году потерял 3,3 трлн вон ($2,3 млрд) из-за ведения пошлин на импорт товаров в США.

Как говорится в пресс-релизе компании, только в четвертом квартале потери составили порядка 1 трлн вон.

Выручка в октябре-декабре увеличилась на 3,5% до 28,09 трлн вон, розничные продажи машин увеличились на 1,6% до 776 тыс.

Операционная прибыль упала на треть до 1,84 трлн вон, при прогнозе аналитиков в 1,9 трлн вон. Чистая прибыль в четвертом квартале просела на 15,5% до 1,47 трлн вон.

Акции Kia в среду подешевели на 2,5%. С начала года капитализация компании выросла на 22,9%.