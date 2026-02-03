Поиск

PepsiCo увеличила квартальную чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 5,6%, чистую прибыль - почти в 1,7 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

За квартал, который завершился 27 декабря, чистая прибыль компании составила $2,54 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, против $1,52 млрд, или $1,11 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,26 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo увеличилась до $29,34 млрд с $27,78 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в $2,24 на акцию при выручке на уровне $28,98 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения, занимающегося производством продуктов питания, увеличилась на 1,5%, подразделения по выпуску напитков - на 4%.

Доход подразделения, занимающегося международными франшизами на напитки, повысился на 3,5%. В регионе EMEA показатель вырос на 12%, в Латинской Америке - на 11%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5%.

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 4%, до $5,92 на акцию. Она увеличивает дивиденды уже 54 года подряд.

PepsiCo подтвердила декабрьский прогноз и по-прежнему ожидает, что ее выручка в 2026 году увеличится на 2-4% в органическом выражении. Рост чистой прибыли в расчете на акцию с учетом курсовых разниц, как ожидается, составит 5-7%.

В 2026 году PepsiCo планирует вернуть акционерам порядка $8,9 млрд, в том числе $7,9 млрд через выплату дивидендов и $1 млрд - через выкуп акций.

Компания сообщила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом до $10 млрд. Buyback будет действовать до конца февраля 2030 года.

За последние три месяца капитализация PepsiCo увеличилась на 8,6%, до $212,2 млрд.

