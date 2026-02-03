Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4,0-4,5%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Инфляция (в 2026 году - ИФ) будет на уровне таргета - 4,0-4,5%", - сказал он.

Как сообщалось, заложенный в бюджет прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2026 год равен 4,0%.

ЦБ ожидает инфляцию в 2026 году в интервале 4,0-5,0%.

Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют рост цен в РФ в 2026 году на уровне 5,1%.