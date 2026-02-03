AGR начнет выпуск в РФ автомобилей бренда Jeland в первой половине 2026 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской Defetoo планируют локализовать в РФ производство автомобилей под брендом Jeland в первой половине 2026 года, сообщила пресс-служба группы AGR.

Таким образом, Jeland станет вторым совместным проектом сторон после Tenet, локализованного в Калуге с лета прошлого года на бывшей площадке Volkswagen.

"Создание бренда Jeland является частью долгосрочной стратегии "АГР Холдинг" и Defetoo по формированию современной российской автомобильной экосистемы, основанной на международной технологической кооперации, локализации ключевых компетенций и устойчивом развитии производства", - говорится в сообщении российской группы.

Начало производства автомобилей Jeland запланировано на первую половину текущего года. Дополнительные подробности о проекте в AGR не сообщают, заявляя о намерении представить их позднее. Пока в группе лишь отмечают, в частности, что "автомобили модельного ряда созданы с фокусом на ключевые сегменты рынка, разработаны с учетом ожиданий российских автолюбителей".

Телеграм-канал "Русский автомобиль" в прошлом году сообщал о планах AGR локализовать в Петербурге на принадлежащей группе бывшей площадке GM производство автомобилей Jeland, прототипами которых станут модели Jaecoo – суббренда китайской Chery, на основе моделей которой выпускаются и набирающие популярность на российском рынке кроссоверы Tenet.

Согласно презентации Минпромторга РФ о текущем статусе российских производственных автомобильных площадок на конец 2025 г., имеющейся в распоряжении "Интерфакса", к локализации на петербургской площадке группы AGR (ООО "АГМ", бывший завод GM) предполагались модели Jaecoo J7 и Jaecoo J8.