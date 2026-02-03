Поиск

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяники обратились в правительство с предложением о корректировке топливного демпфера, его рассмотрят Минэнерго и Минфин, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.

"Что касается механизма демпфера: это тоже инструмент, который был введен в свое время для того, чтобы обеспечивать сглаживание волатильности на мировых рынках, поскольку у нас это рыночная отрасль, и в целом у нас цены здесь ориентируются на мировой нетбек. Это положительно зарекомендовавший себя инструмент, он работает. Мы его постоянно пытаемся корректировать, чтобы он работал лучше. Сейчас есть предложение компаний по поводу корректировки демпфера. Мы вместе с Минэнерго и Минфином рассматриваем эти предложения. В рамках соответствующего штаба дал поручение. Посмотрим, о чем министерство энергетики с Минфином договорятся и выйдут в правительство", - сказал Новак.

При этом он отметил, что текущие биржевые цены на нефтепродукты двух-трехлетней давности.

"Фактически вся маржа концентрируется на нефтебазах либо на автозаправочных станциях. Маржа сейчас - порядка 22 рублей (на литр - ИФ) на оптовом звене и на розничном по разным видам нефтепродуктов, что для данного вида деятельности очень хорошо. Но мы понимаем, что эта волатильность - она сезонная. Всегда, если смотреть графики, в период низкого спроса зимой так происходит", - сказал вице-премьер.

Александр Новак
Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

AGR начнет выпуск в РФ автомобилей бренда Jeland в первой половине 2026 года

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа

Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

В правительстве рост российской экономики в 2025 году оценивают в 1%

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

Золото обогнало биткойн по волатильности за последние 30 сессий

