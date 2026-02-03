В правительстве рост российской экономики в 2025 году оценивают в 1%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская экономика в 2025 году, по предварительным данным, выросла на 1%, сообщил в комитете Совета Федерациии по экономической политике вице-премьер Александр Новак.

"У нас в 2025 году, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша экономика, рост (...) сохранился, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. Я напомню, что в 2023 году рост экономики был 4,3%, в 2024 - 4,1%. По результатам 2025 года мы ожидаем 1%", - сказал он.

Новак отметил, что замедление роста связано, прежде всего, "с жесткой денежно-кредитной политикой, и с жесткой бюджетной политикой, связан с таргетированием инфляции". "И надо отметить, что эту задачу удается решить: если у нас в прошлом году инфляция составила 9,5%, в этом году мы вышли на конец года на уровень 5,6% , и это значительно ниже, чем прогноз, который составлял 6,8%", - подчеркнул замглавы правительства.

Положительная динамика экономики, по словам Новака, была обеспечена, в том числе, за счет увеличения промпроизводства, в частности, в обрабатывающей промышленности.

Выпуск в обработке, по предварительным данным, в 2025 году вырос на 2,8% (по данным Росстата за 11 мес. 2025 г рост составлял 2,6%).

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали рост ВВП России в 2025 году на 0,9%, что несколько ниже сентябрьского прогноза Минэкономразвития (1%) и ближе к верхней границе нового октябрьского прогноза Банка России (0,5-1%).