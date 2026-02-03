Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после самого сильного падения за шесть месяцев накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $65,91 за баррель, что на $0,39 (0,59%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $3,02 (4,36%) до $66,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,31 (0,50%) до $61,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $3,07 (4,71%) до $62,14 за баррель.

Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков.

Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.