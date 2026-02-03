Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

Поиск

Фото: Eric Thayer/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Waymo (наряду с Google входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на самоуправляемых автомобилях, привлекла $16 млрд при общей оценке на уровне $126 млрд с учетом вложенных средств (post-money), говорится в блоге Waymo.

Ведущими инвесторами раунда стали Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group и DST Global сооснователя Mail.Ru Юрия Мильнера, которые до этого не инвестировали в Waymo.

Значительные средства также вложили Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners, Silver Lake, Tiger Global, T. Rowe Price и Mubadala Capital, принадлежащая инвестиционному госфонду Абу-Даби.

Кроме того, в раунде приняли участие американская финкомпания Fidelity, сингапурский госфонд Temasek и Alphabet, оказавшая "сильную дальнейшую поддержку как мажоритарный инвестор".

Размеры отдельных инвестиций не раскрываются. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Alphabet вложит $13 млрд.

В рамках предыдущего инвестраунда, закрытого в октябре 2024 года, Waymo была оценена в $45 млрд и привлекла $5,6 млрд. Тогда в число ее инвесторов помимо Alphabet вошли Andreessen Horowitz, Fidelity, Perry Creek, Silver Lake, Tiger Global и T. Rowe Price.

Новый раунд обеспечит готовность Waymo к "движению вперед с беспрецедентной скоростью", отмечает компания. "Теперь мы сосредоточены на глобальном масштабе", - пишет она.

"Мы уже не доказываем жизнеспособность концепции - мы масштабируем коммерческую реальность, закладывая фундамент для развертывания сервиса заказа такси еще в 20 городах в 2026 году, включая Токио и Лондон", - говорится в блоге.

В США этот сервис работает в Остине, в районе залива Сан-Франциско, в Финиксе, Атланте, Лос-Анджелесе и Майами, совершая более 400 тысzx поездок в неделю. Всего он уже совершил более 20 млн поездок, в том числе утроил их до 15 млн в прошлом году.

Waymo подчеркивает, что безопасность сервиса теперь "статистически превосходит" показатели человеческого вождения. Полностью самоуправляемые автомобили компании проехали 127 млн миль (204 млн км), добившись десятикратного снижения числа аварий с серьезными травмами.

"Это прямое следствие того, что машиной управляет водитель, у которого никогда не бывает главных проблем, ведущих к трагедиям на дорогах, включая отвлечение внимания, проблемы со здоровьем и усталость", - пишет компания.

Alphabet Fidelity Sequoia Capital Waymo США DST Global Юрий Мильнер
