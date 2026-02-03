Siemens Energy инвестирует $1 млрд в расширение производства в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy намерен инвестировать $1 млрд в расширение операций по выпуску оборудования для электросетевой инфраструктуры и газовых турбин в США.

Как сообщает Siemens Energy, компания планирует расширение нескольких действующих производственных площадок в Штатах, а также строительство нового предприятия по выпуску ключевых компонентов для электросетевой инфраструктуры в штате Миссисипи.

Эти инвестиции, как ожидается, позволят создать более 1,5 тысяч квалифицированных рабочих мест в сфере производства, операционной деятельности и инженерии.

Компания отметила беспрецедентный рост спроса на электроэнергию в США на фоне строительства дата-центров и ИИ-инфраструктуры, а также электрификации промышленности.

"Для удовлетворения растущего спроса требуется ускоренное развертывание современной и устойчивой электросетевой инфраструктуры, а также существенное увеличение генерирующих мощностей - то, во что Siemens Energy намерена внести значительный вклад", - говорится в пресс-релизе.

За последние 12 месяцев капитализация Siemens Energy выросла в 2,8 раза.