"Муроммашзавод" при участии ФРП наладил выпуск автокомпонентов для Aurus и электробусов
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - АО "Производственное объединение "Муроммашзавод" запустило производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗ, "Волгабас", "ЛиАЗ" и "Синара - городские машины", передал корреспондент "Интерфакса" с предприятия.
Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, отмечается в его сообщении. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты".
Такая продукция ранее в России не выпускалась. В новом производственном корпусе налажено первое в стране производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus.
Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для электробусов производства "КАМАЗ", "Волгабас", "ЛиАЗ" и "Синара - городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тыс. ежегодно.
Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, мостов - 87%.
Генеральный директор "Муроммашзавода" Александра Сумина сообщила, что в настоящий момент компания адаптирует разработанные рулевые рейки для применения в малотоннажных грузовиках "ГАЗель NN" и "ГАЗель NEXT".
Также ММЗ сделал для Aurus масляный насос, электронную компонентную базу и комплектующие для Aurus с электроприводом.
Заем Фонда развития промышленности (ФРП) был направлен на приобретение более 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Среди них - высокопроизводительная автоматизированная линия сборки статоров электродвигателей для электрических портальных мостов, линия поверхностного монтажа печатных плат, автоматизированный комплекс литья алюминиевых сплавов под высоким давлением, высокоточные зубообрабатывающие, фрезерные и токарные станки и обрабатывающие центры, термический комплекс, шлифовальное и измерительное оборудование.
"Муроммашзавод" также завершил разработку тягового редуктора для высокоскоростного поезда. Максимальная конструкционная скорость - 400 км/ч. "Идёт сборка последних образцов для отправки на испытания для сбора статистики и подтверждения достигнутых результатов. В конструкции редуктора был обеспечен полный скоростной режим и нагрузочные режимы. Особенностью проекта стало то, что этот редуктор работает на таких высоких оборотах, что то надо было искать новые способы обеспечения смазочного режима редуктора", - сообщил журналистам представитель завода.
АО "ПО Муроммашзавод" создано в 2005 году на базе одного из старейших промышленных предприятий страны - Муромского машиностроительного завода, ведущего свою историю с 1867 года. На предприятии действуют, в частности, литейное, механообрабатывающее, механосборочное производства, а также участок сборки электродвигателей. Завод выпускает трансмиссии, рулевые рейки, редукторы и другие комплектующие. В группе компаний сейчас занято 1023 человека. Помимо площадки в Муроме, в составе группы - инженерные подразделения в Москве и большой центр разработок в Томске (около 60 человек).
ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Займы предоставляются под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.