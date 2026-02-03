"Муроммашзавод" при участии ФРП наладил выпуск автокомпонентов для Aurus и электробусов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - АО "Производственное объединение "Муроммашзавод" запустило производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus и электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗ, "Волгабас", "ЛиАЗ" и "Синара - городские машины", передал корреспондент "Интерфакса" с предприятия.

Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, отмечается в его сообщении. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты".

Такая продукция ранее в России не выпускалась. В новом производственном корпусе налажено первое в стране производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. До 2022 года их импортировали из Германии. "Муроммашзавод" планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей Aurus.

Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для электробусов производства "КАМАЗ", "Волгабас", "ЛиАЗ" и "Синара - городские машины". Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тыс. ежегодно.

Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, мостов - 87%.

Генеральный директор "Муроммашзавода" Александра Сумина сообщила, что в настоящий момент компания адаптирует разработанные рулевые рейки для применения в малотоннажных грузовиках "ГАЗель NN" и "ГАЗель NEXT".

Также ММЗ сделал для Aurus масляный насос, электронную компонентную базу и комплектующие для Aurus с электроприводом.

Заем Фонда развития промышленности (ФРП) был направлен на приобретение более 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Среди них - высокопроизводительная автоматизированная линия сборки статоров электродвигателей для электрических портальных мостов, линия поверхностного монтажа печатных плат, автоматизированный комплекс литья алюминиевых сплавов под высоким давлением, высокоточные зубообрабатывающие, фрезерные и токарные станки и обрабатывающие центры, термический комплекс, шлифовальное и измерительное оборудование.

"Муроммашзавод" также завершил разработку тягового редуктора для высокоскоростного поезда. Максимальная конструкционная скорость - 400 км/ч. "Идёт сборка последних образцов для отправки на испытания для сбора статистики и подтверждения достигнутых результатов. В конструкции редуктора был обеспечен полный скоростной режим и нагрузочные режимы. Особенностью проекта стало то, что этот редуктор работает на таких высоких оборотах, что то надо было искать новые способы обеспечения смазочного режима редуктора", - сообщил журналистам представитель завода.