РФ в 2025 году получила рекордную выручку в $117 млн от экспорта кефира и йогуртов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта в 2025 году кефира, йогурта, а также пахты превысила $117 млн, что стало рекордным показателем. В натуральном выражении было отгружено 74 тыс. тонн этой продукции, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов.

Прежний рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт составил почти $114 млн.

Основными покупателями этой продукции стали страны постсоветского пространства. Так, в Казахстан ее было отгружено почти на $39 млн, Белоруссию - на $13 млн, Таджикистан - на $12 млн, Узбекистан - на более $10 млн, Азербайджан - почти на $9 млн.

Максимум поставок в натуральном выражении установлен в 2021 году - более 87 тыс. тонн.

Центр уточнил, что данные по поставкам в ЕАЭС - за 11 месяцев.

