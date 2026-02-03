Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в России в IV квартале 2025 года, по предварительным данным, "довольно заметно" выросла к предыдущему кварталу на фоне высокого потребительского спроса и увеличения выпуска в базовых отраслях, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Динамика оперативных показателей Росстата и конъюнктурных опросов указывает на возобновление секвенциального, квартал к кварталу, роста экономики в IV квартале после паузы в III квартале, в основном за счет внутреннего спроса. Производство в базовых отраслях в октябре - ноябре на 1,1% превысило уровень III квартала с учетом сезонности. Данные мониторинга финансовых потоков платежной системы Банка России также говорят о росте активности в конце года", - сообщает ЦБ.

"Тем самым, как это и предполагает прогноз Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики сохранился повышательный тренд экономической активности", - сказано в бюллетене.

По мнению ЦБ, рост в экономике по-прежнему во многом определяется потребительским спросом, который, в свою очередь, опирается на рост доходов: "Как и раньше, при сохранении высокой нормы сбережений доходы позволяют одновременно увеличивать потребление".

"Важным фактором роста в IV квартале также выступил спрос со стороны государства. Оживление в IV квартале кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегментах дополнительно поддержало спрос в экономике", - добавляют в ЦБ.

"В 2026 году параметры федерального бюджета предполагают слабое увеличение государственного спроса, а повышение налогов и сборов окажет сдерживающее влияние на частный спрос. Тем не менее сохраняющаяся (хотя и в меньшей степени, чем раньше) дефицитность трудовых ресурсов будет подпитывать рост зарплат и потребление населения", - считают в Банке России.

В ЦБ отмечают, что ожидания компаний по инвестиционной активности в целом указывают "на ее сохранение вблизи достигнутых на 2025 год высоких уровней, хотя и со значительными различиями в разрезе отдельных отраслей". Также можно ожидать дальнейшего увеличения кредитной активности и спроса в экономике, с ней связанного, полагают эксперты регулятора.