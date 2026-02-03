Поиск

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке.

Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен, отмечают эксперты.

"Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки", - подчеркивает ЦБ.

Замедление роста потребительских цен в конце прошлого года сменилось их сильным ростом в январе. Оба этих явления преимущественно связаны с действием разнонаправленных временных факторов, считает регулятор.

"Высокая январская динамика цен способна вызвать вторичные проинфляционные эффекты. Они могут проявиться в результате влияния повышенных инфляционных ожиданий на склонность к сбережениям и, соответственно, рост потребительского спроса и ценовую политику компаний", - отмечают аналитики.

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Аналитики ЦБ отмечают, что повышение НДС до 22% в отличие от прошлого эпизода повышения этого налога сказалось на ценах преимущественно с начала этого года, а не с конца предыдущего года. В декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы до повышения НДС. Тем самым они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году.

"Это одна из причин рекордно низкого для декабря роста цен в конце 2025 года и резкого повышения цен в январе 2026 года. Следствием такой ценовой динамики, вероятно, будет некоторое занижение оценочных показателей устойчивой инфляции в декабре и некоторое завышение в январе по сравнению с устойчивым инфляционным давлением. Для сглаживания данного эффекта целесообразно придавать больший вес не значениям за отдельные месяцы, а среднему приросту цен - как для ИПЦ в целом, так и по отдельным позициям - за 3 месяца", - считает департамент ЦБ.

Рост цен с 1 по 26 января составил 1,91%, что значительно выше темпов инфляции в начале 2019 года, когда было проведено предыдущее повышение НДС (тогда за 26 дней января рост цен составил 1,0%). При этом аналитики считают, что в целом эффект от прямого переноса повышения НДС в цены в 2026 году может быть сопоставим с величиной 2019 года.

"Это значит, что существенное проинфляционное влияние в январе оказывали другие разовые факторы: индексация тарифов и повышение других сборов (утильсбор, акцизы и минимальные цены на алкогольные напитки и табак), а также более быстрое, чем обычно в этом месяце, удорожание туристических услуг", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, инфляции в рамках текущего прогноза ЦБ в 4,0-5,0% по итогам 2026 года соответствует устойчивый рост цен в остаток года ниже 4% в пересчете на год. "Этому будет способствовать и дезинфляционное влияние нормализации бюджетной политики, в том числе за счет повышения налогов, на совокупный спрос. Подобная картина наблюдалась и в 2019 году, когда происходило предыдущее повышение НДС", - подчеркивают эксперты.

