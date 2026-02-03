В VK сообщили об отсутствии планов по продаже доли в "Точке"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK, владеющий 25% сервиса для предпринимателей АО "Точка", в данный момент не собирается расставаться с этой долей, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

"Планов по продаже доли в "Точке" на текущий момент нет", - сказал он.

МКПАО "Т-Технологии" во вторник объявила о планах консолидировать до 100% АО "Точка". Для этого "Т-Технологии" проведут дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу МКООО "Каталитик пипл" (основной владелец "Точки", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса") и действующих акционеров группы.

Оценка "Точки" в рамках сделки будет объявлена в конце II квартала 2026 года. Завершение размещения допэмиссии акций и закрытие сделки ожидается осенью 2026 года. Процесс консолидации "Т-Технологии" планируют проводить поэтапно, регулярно информировать рынок о ходе реализации сделки.

"Т-Технологии" в мае 2025 года объявили о получении контроля в МКООО "Каталитик пипл", в число активов которого входит 64% АО "Точка" (то есть косвенная доля группы в сервисе 32%). Группа первоначально инвестировала в "Каталитик пипл" в рамках сделки по интеграции Росбанка, довела долю в компании до 50,01% во втором квартале 2025 года. Остальные 49,99% "Каталитик пипл" остались у "Интерроса" Владимира Потанина.

В число активов "Интерроса" "Точка" вошла летом 2023 года. Тогда консорциум инвесторов во главе с этим холдингом приобрел 90,01% "Точки" на торгах, организованных банком "Траст", за 41,5 млрд рублей, консолидировав 100% компании. До этого консорциум через Catalytic People контролировал 9,99% акций "Точки". Среди акционеров "Точки" также назывались VK и 1С.

VK ранее сообщила, что приобрела 25% акций АО "Точка" в 2023 году за 11,6 млрд рублей. Исходя из этой суммы, вся "Точка" тогда была оценена в 46,5 млрд рублей.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В сделку между "Трастом" и консорциумом инвесторов вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка".