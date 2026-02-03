Поиск

В VK сообщили об отсутствии планов по продаже доли в "Точке"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK, владеющий 25% сервиса для предпринимателей АО "Точка", в данный момент не собирается расставаться с этой долей, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

"Планов по продаже доли в "Точке" на текущий момент нет", - сказал он.

МКПАО "Т-Технологии" во вторник объявила о планах консолидировать до 100% АО "Точка". Для этого "Т-Технологии" проведут дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу МКООО "Каталитик пипл" (основной владелец "Точки", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса") и действующих акционеров группы.

Оценка "Точки" в рамках сделки будет объявлена в конце II квартала 2026 года. Завершение размещения допэмиссии акций и закрытие сделки ожидается осенью 2026 года. Процесс консолидации "Т-Технологии" планируют проводить поэтапно, регулярно информировать рынок о ходе реализации сделки.

"Т-Технологии" в мае 2025 года объявили о получении контроля в МКООО "Каталитик пипл", в число активов которого входит 64% АО "Точка" (то есть косвенная доля группы в сервисе 32%). Группа первоначально инвестировала в "Каталитик пипл" в рамках сделки по интеграции Росбанка, довела долю в компании до 50,01% во втором квартале 2025 года. Остальные 49,99% "Каталитик пипл" остались у "Интерроса" Владимира Потанина.

В число активов "Интерроса" "Точка" вошла летом 2023 года. Тогда консорциум инвесторов во главе с этим холдингом приобрел 90,01% "Точки" на торгах, организованных банком "Траст", за 41,5 млрд рублей, консолидировав 100% компании. До этого консорциум через Catalytic People контролировал 9,99% акций "Точки". Среди акционеров "Точки" также назывались VK и 1С.

VK ранее сообщила, что приобрела 25% акций АО "Точка" в 2023 году за 11,6 млрд рублей. Исходя из этой суммы, вся "Точка" тогда была оценена в 46,5 млрд рублей.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В сделку между "Трастом" и консорциумом инвесторов вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка".

VK Точка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

AGR начнет выпуск в РФ автомобилей бренда Jeland в первой половине 2026 года

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

 Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8308 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });