Glencore может продать 40% в своих медных активах в ДР Конго консорциуму Orion

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших диверсифицированных добывающих групп Glencore и компания Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC), созданная при поддержке правительства США, заключили меморандум о взаимопонимании относительно потенциального приобретения 40% в медных активах Glencore в ДР Конго Mutanda Mining и Kamoto Copper Company (KCC), говорится в сообщении Glencore.

Ожидается, что совокупная стоимость Mutanda и KCC составит около $9 млрд.

Сделка будет обеспечивать поставку критически важных минералов для США и их партнеров, так как компания Orion CMC получит право продажи соответствующей доли продукции в рамках стратегического партнерского соглашения между Штатами и Конго, говорится в сообщении. Orion CMC сможет также назначать независимых директоров; управление Mutanda и KCC будет по-прежнему осуществляться в рамках группы Glencore.

Партнеры будут искать возможности для расширения и развития этих предприятий, а также рассмотрят приобретение дополнительных проектов и активов, связанных с критически важными минералами, в ДР Конго и "Медном поясе" Африки (включает север Замбии и юг ДР Конго).

Orion CMC - инвестиционный консорциум, созданный в октябре 2025 года при участии государственной американской корпорации DFC (U.S. International Development Finance Corporation) и суверенного фонда Абу-Даби ADQ для обеспечения цепочек поставок критически важных минералов (кобальт, медь и другие) для США и их союзников. Возглавляет консорциум компания Orion Resource Partners.

"Мы рады, что правительство США и Orion CMC признали роль Glencore как единственного крупного западного производителя меди и кобальта в ДРК благодаря нашим высококачественным активам - Mutanda и KCC. Благодаря этому партнерству мы сможем поддержать амбиции правительства США и частного сектора в части поставок двух важнейших минералов", - заявил глава Glencore Гари Нейгл, слова которого приведены в сообщении.

В 2025 году производство меди Glencore в ДРК составило 247,8 тыс. тонн (рост на 10%), это около 29% от общего объема выпуска меди Glencore (851,6 тыс. тонн). Объем производства кобальта снизился на 5%, до 36,1 тыс. тонн. Это связано с введением правительством ДРК экспортных квот и временным запретом на экспорт во второй половине года.

