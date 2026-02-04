Заботкин заявил, что ситуация с инфляцией в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с инфляцией в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4%. Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал Заботкин в эфире РБК-ТВ.

Согласно прогнозу, опубликованному по итогам заседания совета директоров ЦБ 24 октября 2025 года, регулятор ожидает годовую инфляцию в 2026 году в диапазоне 4-5%. Следующий среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год будет опубликован 13 февраля.

Рост цен с начала 2026 года к 26 января составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%), сообщал ранее Росстат.

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).