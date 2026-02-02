Потребление газа в РФ обновило исторический максимум в январе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в морозном январе 2026 года обновило абсолютный исторический максимум, сообщил "Газпром".

"Газпром" в январе установил новый исторический рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения. По оперативным данным, российским потребителям поставлено 51,275 млрд куб. м газа. При этом 14 дней подряд - с 15 по 28 января - поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий максимум достигнут в январе 2024 года (50,971 млрд куб. м газа)", - пишет компания.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам, напоминают специалисты.

Компания подчеркивает, что к зиме 2025/2026 года создала в российских хранилищах оперативный резерв в объеме 73,17 млрд куб. м - это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа. Очень теплая зима 2024-2025 годов сильно повлияла на профиль добычи в течение всего 2025 года, так как летом требовалось меньше газа для восстановления запасов в хранилищах.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе соединятся с ЕСГ.