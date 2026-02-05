Поиск

Квартальный отчет Volvo Cars вызвал обвал котировок компании на 25,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car Group (Volvo Cars) в четвертом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,9 раза, выручку - на 16%, оба показателя оказались значительно хуже ожиданий рынка, что наряду с пессимистичными прогнозами компании вызвало обвал котировок ее акций на 25,6% - рекордный для истории Volvo Cars.

В октябре-декабре чистая прибыль Volvo Cars составила 1,29 млрд шведских крон ($143 млн) против 2,5 млрд крон годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале упала более чем втрое - до 1,8 млрд крон.

Выручка уменьшилась до 94,38 млрд крон со 112,5 млрд крон годом ранее. Продажи автомобилей сократились на 3%, до 195,7 тыс. единиц.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит FactSet, оценивали чистую прибыль компании в 3,17 млрд крон, выручку - в 100,58 млрд крон.

В пресс-релизе компании отмечается, что 2025 год был сложным для автомобильной отрасли. Негативное влияние на результаты Volvo Cars оказали введение пошлин на импорт и отмена льгот для покупателей электромобилей в США, укрепление шведской кроны, а также общая слабость спроса.

2026 год, как ожидается, также будет непростым. В компании прогнозируют сокращение премиального сегмента автомобильного рынка, в частности из-за ценового давления со стороны конкурентов и неопределенности в сфере регулирования.

Volvo Cars сообщила об успешной реализации программы по оптимизации расходов в 2025 году, а также анонсировала план по сокращению косвенных и переменных затрат еще на 5 млрд крон в 2026 году.

