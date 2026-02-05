Поиск

Турецкая TPAO подписала с Chevron меморандум о добыче нефти и газа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая национальная нефтяная компания (Turkish Petroleum Corporation, TPAO) и американская Chevron подписали меморандум о взаимопонимании с целью оценки потенциального сотрудничества в области разведки и добычи нефти и природного газа, а также в энергетическом секторе, сообщил в соцсети министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"В рамках этого меморандума о взаимопонимании мы стремимся развивать совместные проекты как в Турции, так и на международном уровне", - отметил он.

Поддерживая работу нефтяного месторождения Габар и добычу в Черном море в рамках международных инициатив, Турция стремится к превращению TPAO в глобальную компанию с одновременным ростом производственной мощности, добавил министр.

По его словам, в ближайшее время планируется подписание новых соглашений в рамках международного партнерства.

Меморандум стал очередным шагом Анкары по наращиванию производства энергоресурсов на фоне общего потепления отношений между США и Турцией, отмечал Bloomberg. В январе ТРАО подписала с другой американской компанией, ExxonMobil, меморандум о взаимопонимании по разведке нефтегазовых ресурсов на шельфе Черного и Средиземного морей. TPAO также ведет деятельность в Ираке, России и Сомали, а ранее бурила в восточном Средиземноморье, где Chevron разрабатывает месторождения в израильских и кипрских водах.

В последние годы Анкара стремится сократить свою почти полную зависимость от импорта нефти и газа за счет увеличения внутреннего производства и расширения деятельности TPAO за рубежом.

