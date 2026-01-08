ExxonMobil договаривается о разведке углеводородов на шельфе Турции

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Дочка" американской ExxonMobil компания ESSO и турецкая ТРАО подписали меморандум о взаимопонимании по разведке нефтегазовых ресурсов на шельфе Черного и Средиземного морей Турции, сообщил в соцсети министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Меморандум охватывает и другие потенциальные регионы, которые будут согласованы сторонами.

Министр подчеркнул, что Турция укрепляет свой потенциал посредством международного сотрудничества для достижения энергетической независимости.