Объем торгов агропродукцией на товарных аукционах НТБ в 2025 году составил 1,4 млн т

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем торгов агропродукцией на товарных аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) в 2025 году составил 1,4 млн тонн, было заключено свыше 4,9 тыс. сделок, сообщает торговая площадка.

Динамика в пресс-релизе не приводится. Ранее сообщалось, что в 2024 году объем торгов составлял 1,8 млн тонн.

В 2025 году было, в частности, продано 739,6 тыс. тонн масложировой продукции, что в два раза больше, чем годом ранее, 114,2 тыс. тонн сахара и сахарной продукции (в 1,4 раза больше). Объем продаж зерновых и зернобобовых культур составил 556,7 тыс. тонн, мяса и мясопродукции - 2,6 тыс. тонн.

Сделки заключали более 1 тыс. компаний. Заказчиками аукционов стали 146 компаний – крупных российских производителей сельхозпродукции. Перечень торгуемых товаров в 2025 году увеличился в два раза и превысил 1 тыс. позиций. "Для снижения издержек сельхозпроизводителей разработана и с января 2026 года действует маркетинговая программа, в рамках которой участники товарных аукционов освобождаются от абонентской платы до конца 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

НТБ также сообщила, что для повышения прозрачности рынка разработала и предоставляет клиентам регулярные отчеты по ценам и объемам продаж широкого перечня аграрной продукции на различных базисах и условиях поставки, расширяет информационно-аналитическое покрытие рынка. Ценовой мониторинг на основе биржевых и внебиржевых данных проводится более чем по 40 товарным позициям.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

