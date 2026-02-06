Поиск

Brent подорожала до $67,86 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве растет на $0,31 (0,46%), до $67,86 за баррель. В четверг контракт упал в цене на $1,91 (2,7%), до $67,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,34 (0,54%), до $63,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,85 (2,8%), до $63,29 за баррель.

Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет Reuters.

"Обе стороны довольно далеки друг от друга, и напряженность между ними повышенная. В такой ситуации мы ждем сохранения премии с учетом геополитического риска", - отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.

