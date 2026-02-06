Поиск

S7 надеется удержать трафик на уровне 2025 г. на фоне ограничений самолетного парка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 в 2026 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года, вопрос о его росте не стоит ввиду ограничений самолетного парка, сообщил основатель и акционер группы S7 Владислав Филев.

"Думаю, будет в рамках объема 2025 года. Потому что самолеты у нас пока не молодеют. Соответственно, вопрос не в том, чтобы увеличить интенсивность эксплуатации, а в том, чтобы надежно удержать ее текущий уровень", - сказал он журналистам на форуме НАИС-2026.

Общий пассажиропоток S7 в 2025 году составил 12,8 млн человек, из них более половины - почти 7 млн - перевезено через новосибирский аэропорт "Толмачево", 4,9 млн - через московское "Домодедово", еще 1,9 млн - через Иркутск. Отвечая на вопрос, продолжит ли S7 наращивать долю перевозок из Сибири, уменьшая присутствие в "Домодедово", Филев пояснил, что разлет из Москвы на сегодняшний день "ограничен, прежде всего, количеством воздушных судов".

При этом на вопрос, продолжит ли S7 в принципе базироваться в "Домодедово", торги по продаже которого недавно выиграло "Шереметьево", бизнесмен заявил: "Может, нас выгонят завтра. Сейчас придут новые хозяева, скажут: "Все, закрываем". А комментируя возможность того, что "Шереметьево" может пригласить S7 обслуживаться у себя, он сказал: "Может и так. Посмотрим, чего загадывать? Они ("Шереметьево" - ИФ) пока еще не вступили в права. Вот вступят в права - посмотрим. Чего загадывать сейчас?".

Как сообщалось, 29 января прошли приватизационные торги по продаже аэропорта "Домодедово". Победителем стала структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб.

В последние несколько лет аэропорт "Домодедово" демонстрировал отрицательную динамику пассажиропотока. В 2025 году он обслужил почти 13,9 млн человек, что на 11% меньше, чем годом ранее. Сообщалось, что крупнейшие базовые перевозчики аэропорта - S7 и "Уральские авиалинии" - испытывают проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo, которые привели к снижению их трафика. Ожидается, что 2026 год для "Домодедово" пройдет "лучше по пассажиропотоку, грузопотоку и финансовым результатам", заявлял гендиректор аэропорта Андрей Иванов. В частности, по его словам, аэропорт предварительно договорился об увеличении рейсов и новых направлениях с S7.

