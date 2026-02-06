Поиск

S7 допускает расширение производства самолетов "Танго"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группа S7, в планах которой запуск серийного производства учебно-тренировочных самолетов "Танго" на технической базе в подмосковном Торбееве, в будущем может открыть еще одну площадку под проект в Сибири, сообщил журналистам на форуме НАИС-2026 основатель и акционер S7 Владислав Филев.

"Да, возможно, это вполне возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что 24-х самолетов, которые мы планируем производить (ежегодно в Торбееве - ИФ), - маловато, - пояснил он. - На сегодняшний день в стране есть проблемы с наличием самолетов, есть проблемы с обеспечением летной годности тех самолетов, которые есть. Поэтому я думаю, что, конечно, самолетов нужно было бы побольше. Но давайте с чего-то начнем".

Ранее анонсировалось, что первые серийные поставки "Танго" запланированы на 2027 год. По словам Филева, темпа производства по два самолета в месяц планируется достичь уже в конце 2026 года.

"Танго" - четырехместный легкомоторный самолет для первоначальной летной подготовки и частного использования. Разработкой лайнера занимается Spectra Aircraft (входит в S7) в кооперации с подразделениями НИЦ "Институт им. М.Е. Жуковского", облик лайнера сформирован с учетом требований Российского университета транспорта (МИИТ) при участии специалистов Минтранса и Росавиации. Приобрести первые два "Танго" для гражданских летных училищ планируется в 2029 году, сообщал ранее замминистра транспорта Константин Пашков. Общую потребность в таких самолетах он оценивал в порядка 300 единиц.

Помимо госучилищ, по словам Филева, у "Танго" есть и другие интересанты, включая саму группу S7. "Сделаем самолеты - сами будем летать. У нас есть свои учебные полеты, у нас курсанты наши есть. Каждый год выпускаем по 100 курсантов своих. Люди готовы покупать самолеты. "Винтовка рождает власть" - говорил великий Мао Цзэдун", - заключил акционер S7.

S7 Владислав Филев Минтранс Танго Мао Цзэдун Spectra Aircraft Торбеево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });