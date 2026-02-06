S7 допускает расширение производства самолетов "Танго"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группа S7, в планах которой запуск серийного производства учебно-тренировочных самолетов "Танго" на технической базе в подмосковном Торбееве, в будущем может открыть еще одну площадку под проект в Сибири, сообщил журналистам на форуме НАИС-2026 основатель и акционер S7 Владислав Филев.

"Да, возможно, это вполне возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что 24-х самолетов, которые мы планируем производить (ежегодно в Торбееве - ИФ), - маловато, - пояснил он. - На сегодняшний день в стране есть проблемы с наличием самолетов, есть проблемы с обеспечением летной годности тех самолетов, которые есть. Поэтому я думаю, что, конечно, самолетов нужно было бы побольше. Но давайте с чего-то начнем".

Ранее анонсировалось, что первые серийные поставки "Танго" запланированы на 2027 год. По словам Филева, темпа производства по два самолета в месяц планируется достичь уже в конце 2026 года.

"Танго" - четырехместный легкомоторный самолет для первоначальной летной подготовки и частного использования. Разработкой лайнера занимается Spectra Aircraft (входит в S7) в кооперации с подразделениями НИЦ "Институт им. М.Е. Жуковского", облик лайнера сформирован с учетом требований Российского университета транспорта (МИИТ) при участии специалистов Минтранса и Росавиации. Приобрести первые два "Танго" для гражданских летных училищ планируется в 2029 году, сообщал ранее замминистра транспорта Константин Пашков. Общую потребность в таких самолетах он оценивал в порядка 300 единиц.

Помимо госучилищ, по словам Филева, у "Танго" есть и другие интересанты, включая саму группу S7. "Сделаем самолеты - сами будем летать. У нас есть свои учебные полеты, у нас курсанты наши есть. Каждый год выпускаем по 100 курсантов своих. Люди готовы покупать самолеты. "Винтовка рождает власть" - говорил великий Мао Цзэдун", - заключил акционер S7.