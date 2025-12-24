Обновленный учебно-тренировочный самолет "Танго" совершил первый испытательный полет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Компания Spectra Aircraft (входит в группу S7) совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) провели первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета "Танго".

Продолжительность полета составила 10 минут. В ходе испытаний проверялись работоспособность систем, управляемость и летные характеристики машины, сообщила пресс-служба S7.

"Обновленная модификация нашего самолета отличается улучшенными весовыми, аэродинамическими и взлетно-посадочными характеристиками. Этого удалось добиться за счет оптимизации конструкции и внедрения новых технологических решений", - сказал гендиректор Spectra Aircraft Александр Степанов, чьи слова приводит пресс-служба.

Также, по данным S7, в среду на технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево успешно завершились испытания по замеру тяги двигателя АПД-520 "Лидер", разрабатываемого для "Танго".

Первый тестовый полет демонстратора "Танго" в старой модификации состоялся в сентябре 2024 года. На нем был установлен двигатель UL Power 520is производства бельгийской ULPower Aero Engines.

"Танго" - четырехместный легкомоторный самолет для первоначальной летной подготовки и частного использования. В 2026 году планируется переход к сертификационным испытаниям лайнера, первые серийные поставки учебным заведениям запланированы на 2027 год.