Объем углеводородов на борту танкеров в Персидском заливе вырос до 24,2 млн т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем углеводородов на борту танкеров в Персидском заливе увеличился за сутки на 1,5 млн тонн, до 24,2 млн тонн, из которых на нефть приходится 18,7 млн тонн, светлые нефтепродукты - 3,3 млн тонн, темные - 1,2 млн тонн, СПГ - 1 млн тонн, говорится в мониторинге, подготовленном АО "Эйлер Аналитические Технологии" на основе сервисов отслеживания морских судов.

При этом аналитики отмечают, что погрузка нефти приостановилась в портах Саудовской Аравии и Ирака, но продолжается в портах ОАЭ и Кувейта, в Катаре загрузился один СПГ-танкер.

Объем перевалки нефти через терминалы Саудовской Аравии в Красном море с 9 по 10 марта составил 0,2 млн тонн, из портов на этом направлении отправились два танкера.

Провайдер Windward, специализирующийся на морских перевозках, добавляет, что 9 марта в Ормузском проливе было зафиксировано лишь одно выходящее судно под иранским флагом и никаких входящих перемещений не наблюдалось. За последние девять дней через Ормузский пролив прошло всего 66 коммерческих судов, что составляет лишь малую часть от обычного уровня трафика, и производители Персидского залива, включая Ирак и Саудовскую Аравию, начинают корректировать объемы производства в ответ на экспортные ограничения.

По информации экспертов, сообщения системы идентификации судов (AIS) об их национальной принадлежности в целях самозащиты появились на 36 судах в Персидском заливе, что свидетельствует об активной адаптации некоторых операторов к текущей ситуации. Большинство этих судов - около 30 - связаны с Китаем, пять иракских и одно турецкое. Под флагом Панамы находятся 11 судов, Либерии - шесть, Гонконга - пять, Норвегии - три.

Транспортная активность через пролив Баб-эль-Мандеб (соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря) 9 марта снизилась. В общей сложности было зафиксировано 16 пересечений (из них четыре танкера), в том числе семь входящих и девять исходящих, что на 46,7% меньше, чем днем ранее, и ниже семидневного среднего показателя в 18,57 проходов. Одновременно увеличилась интенсивность движения в Суэцком канале, где 9 марта было отмечено 40 проходов (шесть танкеров), что на 29,03% больше, чем днем ранее, и в целом соответствует недельному среднему показателю в 37,29 прецедентов. Транзит вокруг мыса Доброй Надежды оставался повышенным - 81 пересечение, из которых шесть танкеров: 39 в восточном направлении и 42 в западном, что хотя и ниже на 9% к 8 марта, но в целом соответствует среднему показателю за семь дней в 85 эпизодов.

"Нефтяные потоки по-прежнему в значительной степени сосредоточены в направлении Азии, в то время как Куба переживает самый низкий уровень прибытия танкеров как минимум за двенадцать месяцев. В настоящее время ни один загруженный танкер не сообщает о прибытии на остров в качестве пункта назначения", - пишет Windward.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него. Ввиду действий США против Ирана танкерам и другим коммерческим судам, связанным с враждебными странами, Тегеран не позволяет проходить через Ормузский пролив.