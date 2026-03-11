Поиск

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% - до 324,6 млрд рублей по сравнению с 267,3 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль банка в феврале 2026 года выросла на 21,1% - до 162,8 млрд рублей (в феврале 2025 года - 134,4 млрд рублей).

Рентабельность капитала в январе-феврале текущего года выросла до 24,1% с 23,2%, в феврале - до 25,2% с 24,3%.

Чистый процентный доход за два месяца 2026 года вырос на 17,7% - до 556,4 млрд рублей, в феврале - на 9,9% - до 264,9 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-феврале текущего года снизился на 3,7% - до 103,6 млрд рублей, в феврале - на 9,9% - до 51,9 млрд рублей. Динамику этого показателя банк объясняет методологическими корректировками, снизившими базу комиссионных расходов в прошлом году. Без учета этого фактора объем чистых комиссионных доходов за два месяца вырос на 1,9%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-феврале 2026 года увеличились в 2,4 раза - до 103,1 млрд рублей, в феврале - до 50,0 млрд рублей против 0,2 млрд рублей в феврале 2025 года. Банк отмечает, что на темп роста резервов оказала влияние низкая сравнительная база в феврале прошлого года из-за укрепления курса рубля.

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов в январе-феврале снизилась до 1,3% с 1,5% за аналогичный период прошлого года. В феврале этот показатель составил 0,9% (1,6% годом ранее).

Операционные расходы за два месяца выросли на 15,1% - до 169,0 млрд рублей. В феврале этот показатель составил 90,5 млрд рублей, увеличившись год к году на 15,0%. Отношение расходов к доходам в январе-феврале текущего года составило 24,6% против 27,7% годом ранее.

Базовый и основной капитал в феврале почти не изменились и составили 6,619 трлн рублей и 6,769 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,7% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,957 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в феврале снизились на 0,2 процентного пункта - до 11,5% и 11,8% соответственно на фоне роста активов. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц почти не изменился и составил 13,8%.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });