Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% - до 324,6 млрд рублей по сравнению с 267,3 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль банка в феврале 2026 года выросла на 21,1% - до 162,8 млрд рублей (в феврале 2025 года - 134,4 млрд рублей).

Рентабельность капитала в январе-феврале текущего года выросла до 24,1% с 23,2%, в феврале - до 25,2% с 24,3%.

Чистый процентный доход за два месяца 2026 года вырос на 17,7% - до 556,4 млрд рублей, в феврале - на 9,9% - до 264,9 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-феврале текущего года снизился на 3,7% - до 103,6 млрд рублей, в феврале - на 9,9% - до 51,9 млрд рублей. Динамику этого показателя банк объясняет методологическими корректировками, снизившими базу комиссионных расходов в прошлом году. Без учета этого фактора объем чистых комиссионных доходов за два месяца вырос на 1,9%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-феврале 2026 года увеличились в 2,4 раза - до 103,1 млрд рублей, в феврале - до 50,0 млрд рублей против 0,2 млрд рублей в феврале 2025 года. Банк отмечает, что на темп роста резервов оказала влияние низкая сравнительная база в феврале прошлого года из-за укрепления курса рубля.

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов в январе-феврале снизилась до 1,3% с 1,5% за аналогичный период прошлого года. В феврале этот показатель составил 0,9% (1,6% годом ранее).

Операционные расходы за два месяца выросли на 15,1% - до 169,0 млрд рублей. В феврале этот показатель составил 90,5 млрд рублей, увеличившись год к году на 15,0%. Отношение расходов к доходам в январе-феврале текущего года составило 24,6% против 27,7% годом ранее.

Базовый и основной капитал в феврале почти не изменились и составили 6,619 трлн рублей и 6,769 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,7% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,957 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в феврале снизились на 0,2 процентного пункта - до 11,5% и 11,8% соответственно на фоне роста активов. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц почти не изменился и составил 13,8%.