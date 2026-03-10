Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение днем во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:55 по московскому времени упала на $6,67 (6,74%), до $92,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $5,26 (5,55%), до $89,51 за баррель.

Накануне в ходе торгов обе марки поднимались почти до $120 за баррель на опасениях, что ближневосточные страны сократят добычу из-за невозможности продавать прежние объемы топлива ввиду закрытия Ормузского пролива.

Саудовская Аравия уже снизила объемы производства на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, власти США объявили партнерам из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется, в основном, поставок в Индию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Трамп сказал, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен.

"Конечно, комментарии Трампа о скором окончании войны успокоили рынки. Вчера рост котировок был чрезмерным, а сегодня, как мы считаем, наблюдается чрезмерное падение", - отметил Сурво Саркар из DBS Bank.